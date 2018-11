Tendances Première : Transition - Yumanvillage - 28/11/2018

3 anciens collègues, Christel, Samantha et Quentin ont décidé d'opérer un virage à 360° en passant de la finance à la mise en place d'un concept, Yuman, qui propose de trouver, réunis en un seul endroit tous les concepts d'économie circulaire qui font le quotidien, en ce compris des conférences et ateliers, des circuits courts, de l'upcycling et de la seconde main. Un pop-up ouvrira ses portes av Louise dès ce vendredi. Plus d'infos: www.yumanvillage.be Avec Anne Sophie Dekeyser

Émission Tendances Première