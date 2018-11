Tendances Première : Transition - Castii - 27/11/2018

Avec Stéphanie Grosjean on parlera transition numérique en compagnie de Yves BERNARD, initiateur de CASTII, un projet de développement créatif numérique et d'inclusion sociale à Molenbeek le long du canal. Il vient également parler de l'événement Smart Cities "Tous numériques" qui aura lieu ce samedi 1 er décembre et auquel Castii participe.

Émission Tendances Première