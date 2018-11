Tendances Première : Transition - Les boudines - 21/11/2018

A l'heure des allergies et des intolérances alimentaires, Stéphanie Baras, ancienne responsable qualité, a voulu créer un produit que tous les enfants peuvent consommer ensemble sans crainte et sans exclusion. La biscuiterie belge Les boudines est née, avec une offre de biscuits bios, artisanaux et zéro déchets, naturellement sans gluten, lactose, protéines de lait ou encore soja. A découvrir les biscuits Amandes-Vanille, Noisettes-Cacao et Amandes-Spéculoos, et bien sûr les Saint Nicolas de Saison. Plus d'infos: http://www.lesboudines.be/

