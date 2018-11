Racynes est une ferme d’animation qui propose des ateliers pour des adultes ayant entre 18 et 65 ans, en rupture sociale, qui éprouvent le besoin de sortir de chez eux et de se rendre utile. Ces activités sont le plus souvent directement liées à la nature, la biodiversité et le développement durable. Présentation avec Alexandre Carlier, directeur.

Émission Tendances Première