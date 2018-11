Tendances Première : Transition - Little Green Box - 14/11/2018

Little Green Box, depuis le 1er octobre 2018, c’est une Coopérative à Finalité Sociale qui a pour but le développement d’une économie sociale à valeurs humaines et la promotion d’une alimentation durable, locale et respectueuse de l’environnement. Little Green Box propose ses boites repas au contenu certifié Bio, de produits exclusivement belges et bien entendu de saison, le tout en mode zéro déchets. La finalité sociale de la coopérative garantit le respect de ces valeurs, principes et objectifs. Avec Anne Sophie Dekeyser.

Émission Tendances Première