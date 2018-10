Tendances Première : TRANSITION - Entre mer et déchets - 23/10/2018

Deux amis de 20 ans, passionnés de voile se sont lancé le défi de partir en catamaran vers l'Espagne : 40 jours et 40 plages à nettoyer. Ils sont revenus la semaine passée et viennent tous les deux en studio. Avec Adrien Cordier et Sébastien Heymans, Stéphanie Grosjean.

Émission Tendances Première