Depuis 10 ans, le Festival Alimenterre propose une sélection de films documentaires qui mettent en évidence les désordres agricoles et alimentaires et proposent des alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et mondiale. Il débute ce lundi en Wallonie et proposera notamment la vision de « L’Empire de l’or rouge », un film de Jean Baptiste Malet.

Émission Tendances Première