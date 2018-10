Tendances Première : TRANSITION - Du journalisme positif ! - 11/10/2018

Dans une société où de plus en plus de citoyens se questionnent quant à leur impact sur la planète et sur la société, les médias aussi se remettent en question. On voit bourgeonner de plus en plus de sites web, pages Facebook et chaînes Youtube consacrés à la transition et à l’action citoyenne, qui proposent une approche qui dépasse les constats alarmants du réchauffement climatique et des injustices sociales, en proposant des solutions constructives. C’est le cas par exemple du site web Positivr.fr et de la page Facebook Mr Mondialisation, dont nous racontons l’histoire via leurs deux fondateurs. Retour en Belgique avec Yasmine Boudaka, journaliste et animatrice radio, qui a contribué à la fondation de l’asbl NEW6S dont l’objectif est de sensibiliser les journalistes à ce genre d’approche plus positive.

Émission Tendances Première