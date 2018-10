Jeunes et entrepreneurs. Olivier Deneumoustier, reprend les déchets textiles (chutes) et les bouteilles recyclées à 50% chacun pour en faire une gamme de textile (T-shirt) très tendance. Jérémy Jacono a mis en place la plate-forme MyJack pour aider les personnes âgées à rester le plus longtemps à domicile.

Émission Tendances Première