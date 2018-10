Tendances Première : TRANSITION - Des oursins et des champignons - 04/10/2018

Avec Félice Gasperoni VU D’AILLEURS L’étude des oursins a permis de réaliser d’énormes avancées dans la recherche contre le cancer. Et leur sexualité en particulier ! On vous raconte l’histoire de Patrick CORMIER, professeur de l'Université Pierre et Marie Curie, Laboratoire de Biologie Intégrative des Modèles Marins (LBI2M). VU D’ICI La SPRL Novobiom, à Louvain-La-Neuve a développé une technologie « bio-inspirée ». Elle vise à restaurer des écosystèmes dégradés. Pour y arriver, elle fait usage de champignons capables de dégrader des composés récalcitrants toxiques du sol qui n’étaient jusqu’alors pas efficacement traitables par voies biologiques classiques.

Émission Tendances Première