Tendances Première : Transition - Partie 2 : Le vignoble du Martinet - 28/09/2018

Un vignoble s’enracine au pied du Martinet… Vous en avez toujours rêvé ?… Devenez apprenti-vigneron et soyez les premiers à participer à l'aventure gourmande insolite TERROIR ET MINE : L’or blanc Carolo ! Découverte avec Henri Larsille et Michel Fievez.

Émission Tendances Première