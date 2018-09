Tendances Première : Transition - L'entreprenariat durable des jeunes - 27/09/2018

Avec Félice Gasperoni : l’entreprenariat durable des jeunes VU D’AILLEURS En Inde, deux jeunes ont créé une entreprise qui récupère les fleurs fanées et autres déchets végétaux dans les temples hindouistes, afin de les transformer en compost, en bâtons d'encens et même en carton pour emballages ! Résultat, non seulement ces déchets ne polluent plus le Gange, mais en plus ils donnent du travail digne à 73 femmes. VU D’ICI De retour en Belgique, rencontre avec Lucas et Brieuc, deux jeunes namurois qui, encore aux études, ont trouvé la solution pour permettre aux jeunes de consommer des fruits et légumes de manière très facile, grâce à des jus frais, bio et pressés à froid.

Émission Tendances Première