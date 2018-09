Tendances Première : Transition - Carsharing, le partage entre voisins - 20/09/2018

VU D’AILLEURS Histoire de la toute première initiative de carsharing en Europe, c’était en 1948 en Suisse allemande, et comme il n’y avait pas encore de smartphones et de GPS, la réservation des voitures se faisait sur tableau noir. VU D’ICI Discussion avec Pierre Oldenhove, l’un des fondateurs de la coopérative Wibee. L’idée, c’est de proposer l’autopartage « entre voisins ». Ils proposent une alternative à l’achat d’une voiture, sous forme de location à long terme (comme un leasing) mais qui prévoit la possibilité de mettre sa voiture à disposition de ses voisins, et ainsi réduire ses frais de location.

Émission Tendances Première