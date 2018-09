Tendances Première : Transition - Hopopop, des glaces belges bio. - 12/09/2018

Hopopop, des glaces au sirop d’agave. Spécialiste des effets spéciaux pour l'un et du marketing digital pour l'autre, Julie Bodart et Pascal Loef ont décidé d'opérer un véritable retour aux sources en revenant vivre en Belgique et en devenant créateurs de glaces artisanales bios en bâtonnets. A base de fruits 100% sans lait et sans eau avec juste un peu de sirop d'agave, les glaces hopopop sont fabriquées en Belgique à Somme-Leuze et proposent plusieurs parfums colorés de la fraise à la banane. Avec Anne-Sophie Dekeyser. https://www.facebook.com/hopopop.bio/

Émission Tendances Première