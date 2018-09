Festival Out Of The Books Le Festival Out of the Books aura lieu les 15 et 16 septembre prochains à la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo. L'objectif de cet événement est de faire découvrir des approches créatives et innovantes dans le domaine de l'éducation. Avec la co-organisatrice Sophie Vanden Plas.

Émission Tendances Première