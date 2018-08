Tendances Première : TRANSITION - Atelier 365 - 27/08/2018

Atelier365 est un atelier de design de mobilier principalement orienté vers le travail du bois. Leur objectif est de créer des meubles et des objets issus du dialogue entre artisans et designers. Inspirée par les techniques d'ébénisterie traditionnelles, chaque pièce est fabriquée à la main et donc unique. Depuis 2013, ils organisent des formations courtes d'initiation à l'ébénisterie et à la menuiserie fine transmises par des artisans ébénistes. Avec la responsable Laura Greindl et Yves Woedstad, ébéniste.

Émission Tendances Première