Tendances Première : Transition - Des clichés pour nos enfants. Avec Ralitza Soultanova -...

A* Quels sont les souvenirs qui nous touchent le plus une fois l'époque passée? Tout comme les objets que nous chérissons, c'est souvent le banal, aussi injustement méprisé que lumineux et authentique, qui est véritablement capable de nous rendre la saveur des détails qui faisaient le sel d'une certaine période de notre vie. Un geste, un regard, un sourire, et même un carton pas encore défait ou des cheveux en bataille, la photographe Ralitza Soultanova possède ce pouvoir un peu magique de capter ces intentions, ces émotions, ce charme qui se dégage de tous au quotidien pour les rendre en miroir en ceux qui l'émettent. Avec Anne-Sophie Dekeyzer. https://ralitza.be/fr/

Émission Tendances Première