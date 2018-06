Tendances Première : Transition - Lancement du 1er Salon-Trottoir - 26/06/2018

Lancement du 1er SALON-trottoir, le résultat d’un trajet participatif de plus d’un an avec les gens du quartier Anneessens à Bruxelles et dans le cadre du Budget Participatif 2016 de la Ville de Bruxelles. Avec Stéphanie Grosjean et Gilles Vander Borght.

Émission Tendances Première