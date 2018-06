Tendances Première : Transition - Une nouvelle méthode pour régénérer la forêt primaire...

TRANSITION Avec Félice Gasperoni : VU D’AILLEURS Le docteur Akira Miyawaki est un botaniste japonais expert en écologie végétale, spécialiste des graines et de l’étude de la naturalité des forêts. Après avoir étudié dans 3 universités japonaises et en Allemagne, il est devenu spécialiste mondial réputé de la restauration d’une végétation naturelle sur sols dégradés, industriels, urbains ou péri-urbains. VU D’ICI Nicolas et Linda ont cultivé le sens de l'accueil en Afrique et notamment à Madagascar dont Linda est originaire. De retour en Belgique l'appel de la nature les emmène à Erezée, dans les Ardennes, presque sur un coup de tête. Ils font alors de leur chalet une maison d'hôtes où chaque invité vit avec eux, au cœur d'une nature encore sauvage que Nicolas, guide nature, se plaît à faire découvrir. Au cours de son parcours, Nicolas découvre les pratiques de Akira Miyawaki, et les applique chez nous.

