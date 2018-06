Tendances Première : Transition - jeclicnaturel.be, une plateforme belge bien-être. Avec Laurence...

Je clic naturel est une plateforme belge qui propose une myriade de recettes bien-être, des articles, des vidéos mais aussi des fiches conseils pour apprendre à nourrir cette vitalité que nous malmenons trop souvent dans notre quotidien et parvenir ainsi à acquérir ces nouvelles habitudes auxquelles nous aspirons tant. Un bilan vitalité est proposé aux visiteurs qui peuvent ensuite déterminer leurs priorités (petits déjeuners salés, détox du foie, méditation, ménopause, intestins…), et faire le point sur les aliments à la mode comme le sirop d'agave, les galettes de riz, mais aussi le chocolat ou l'alcool. Les expertes Laurence Fisher et Céline Toucanne passent tout au crible, proposant du concret et de l'accessible au milieu du tourbillon d'informations qui nous assaillent actuellement en matière de santé. Avec Anne Sophie Dekeyser.www.jeclicnaturel.be

Émission Tendances Première