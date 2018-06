Tendances Première : Transition - Rawette : Des légumes conservés grâce à d'anciennes...

Ils sont 27 candidats-entrepreneurs à avoir suivi cette année le programme d'accélération greenlab.brussels. Ce 12 juin, pour la clôture de la septième édition, les 13 équipes finalistes ont « pitché » devant le public et un jury d’experts. Le projet Rawette a reçu le Prix du public. Rawette travaille sur la conservation de légumes grâce aux anciennes méthodes de la fermentation et du séchage. Pour prolonger les saisons tout en mangeant local et amener plus de variété, de goûts, de couleurs et de vitamines dans l’assiette. https://www.facebook.com/rawette.food/

Émission Tendances Première