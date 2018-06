Tendances Première : Transition - Vu d'ailleurs, Vu d'ici : Londres et ses parcs et la Forêt de...

Avec Félice Gasperoni : VU D’AILLEURS Histoire de Dan Raven-Ellison, ancien prof de géographie devenu explorateur pour National Geographic, qui a lancé une campagne pour que Londres devienne la première « ville parc national » au monde. VU D’ICI La Forêt de Soignes fait l’objet d’une attention toute particulière, et d’une enquête publique ouverte pendant encore quelques semaines autour de la question : comment la préserver et faire en sorte que Bruxelles reste l’une des capitales les plus vertes d’Europe ? Je vous propose d’en parler avec quelqu’un de Bruxelles Environnement.

Émission Tendances Première