Tendances Première : Transition - Mom I'm fine, un concept voyage qui fait le tour du monde! -...

TRANSITION Qui est ce jeune Bruxellois qui parvient à récolter des millions de vues en à peine 2 ans en créant un concept qui a fait le tour du monde, jusqu'à l'avion estampillé et aux tatouages Mom I'm fine? Découvrez comment Jonathan Quinonez a décidé de tout quitter pour voyager, tout en rassurant sa maman avec esthétisme et humour, mais aussi les difficultés qu'il traversées et ses nombreux projets futurs. Avec Anne Sophie Dekeyser https://www.facebook.com/momimfine/

Émission Tendances Première