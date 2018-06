Tendances Première : Transition - Le son d'enfants - 12/06/2018

LE SON D’ENFANTS invite des enfants du Nord et du Sud à s’informer et à s’exprimer au sujet de la société et ne pas être passifs face aux problèmes qu’il peut y avoir. Grâce au travail de réflexion fait en classe, les enfants vont aussi réfléchir aux interconnexions des enjeux de société. Ce qui se passe ici, se passe-t-il là-bas ? Ce que je peux faire ici, a-t-il un impact là-bas? Eux aussi, à leur échelle, ont le droit de faire connaître leur opinion, d’interpeler les adultes et les politiques. Ils peuvent agir car ils sont les acteurs du monde d’aujourd’hui. Des citoyens à part entière. Avec Stephanie Grosjean.

Émission Tendances Première