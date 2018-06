Tendances Première : Transition - FruitCollect permet une rédistribution de fruits non consommés...

TRANSITION FruitCollect est une ASBL qui s’est donnée pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour ce faire, leur principal axe d’action consiste à récolter, avec l’aide de bénévoles, des fruits non consommés dans les jardins de particuliers. Les fruits sont ensuite redistribués aux personnes dans le besoin (via différentes associations partenaires) et commercialisés chez des acteurs faisant de la réinsertion professionnelle et/ou sociale (afin d’assurer les frais de fonctionnement).

Émission Tendances Première