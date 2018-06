Avec Félice Gasperoni : VU D’AILLEURS En Allemagne (en Bavière en l’occurrence) le village de Wildpoldsried produit non pas 100… non pas 200… non pas 300% de l’énergie dont il a besoin, mais bien 321% ! VU D’ICI Discussion avec Rudy Overheyden, expert en la matière lui-même 100% autonome en énergie.

Émission Tendances Première