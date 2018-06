Tendances Première : Transition - J'ai rencontré mes voisines au Pénitencier. - 06/06/2018

TRANSITION Céline Cuvelier est une jeune artiste Bruxelloise engagée qui, vivant devant la prison de Forest, a décidé de construire un pont entre deux mondes en donnant des cours d'art aux femmes incarcérées. Une belle manière de retrouver l'humain derrière l'étiquette et de rouvrir un champ de possibles derrière les portes closes. La jeune femme vient de recevoir la bourse Vocation pour l'aider à continuer son travail bénévole et à développer ses projets artistiques qui, toujours, donnent la voix à ceux que l'on a coutume d'enfermer dans des catégories et leur lot de fantasmes et de préjugés en rappelant la réalité brute. Avec Anne Sophie Dekeyser https://www.celine-cuvelier.com/.

Émission Tendances Première