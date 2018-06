Tendances Première : Transition - Baluchon Alzheimer Belgique. Avec Stéphanie Grosjean. -...

TRANSITION – Baluchon Alzheimer Belgique est une association qui procure du répit et un soutien aux aidants proches d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer (ou d’une démence apparentée). Un service précieux qui a permis en 2017 à 80 familles de profiter de plus de 1.000 jours de répit. Aujourd’hui, Baluchon Alzheimer recherche de nouveaux baluchonneur·se·s pour aider encore plus de familles à maintenir leur proche à domicile. Avec Stephanie Grosjean.

Émission Tendances Première