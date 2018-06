Avec Pascale et Jonathan Bradfer qui poursuivent leur aventure éthiopienne, épatés par la résilience et le sens de la débrouille de cette production très pauvre. Dans une région frappée par les sécheresses, ils ont rencontré un chef de village exceptionnel qui a transformé la vie (et l'environnement) de sa communauté.

Émission Tendances Première