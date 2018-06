Tendances Première : Transition - Du réconfort pour les sans-abris et les réfugiés - 31/05/2018

Avec Felice Gasperoni. VU D’AILLEURS En Alabama, il y a un nouveau super-héro : il s’appelle Austin, il a 4 ans et quand il revêt son costume et sa cape, il distribue de la nourriture aux sdf de sa ville de Birmingham. Au départ, petit projet… mais grâce à la médiatisation, il a réussi à récolter suffisamment d’argent pour ouvrir un centre d’accueil pour sans-abris VU D’ICI Nous avons récemment dressé le portrait de Michelle, qui, touchée par le sort des sans-abris, a créé sa propre association humanitaire «Unless». En plus d’offrir chez elle douches, repos et réconfort, son combat consiste à préparer et distribuer, plusieurs fois par semaine, un repas chaud pour plus de 200 personnes en zone Gare du Nord à Bruxelles. Pour les réfugiés et pour les sans-abris.

