Tendances Première : Transition - Botanical by Alfonse ou l’art réinventé de la mixologie ! -...

Botanical by Alfonse ou l’art réinventé de la mixologie ! This is not a mojito, Midnight Dublin, Botanical Smash……et si nous dégustions les cocktails originaux et artisanaux d’un nouveau Bar à cocktails de Namur, Botanical by Alfonse ! Charlie et Valentin vous y accueillent pour découvrir leur art de la mixologie : les infusions et sirops sont faites maison, les produits de saison viennent du marché, les botaniques et les aromates sont cultivées dans la serre qui se trouve au centre du bar. Et, les recettes de cocktails sont étonnantes, innovantes et éphémères car la carte change tous les mois. A déguster avec modération !

Émission Tendances Première