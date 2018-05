Tendances Première : Transition - Vu d'ailleurs et vu d'ici, avec Felice Gasperoni - 17/05/2018

Part. 1 VU D’AILLEURS Aiden Horwitz a 13 ans et dans le cadre d’un programme de son école d’Austin (Texas) elle a créé un site web qui permet de « matcher » les chiens abandonnés du refuge local avec des nouveaux propriétaires potentiels. Une sorte de « Meetic » entre chiens et humains, basé sur un questionnaire auquel doivent répondre les humains intéressés par l’adoption d’un chien, et qui donne un résultat en fonction de la compatibilité du chien avec le mode de vie du futur maître. Et ça cartonne évidemment ! Part. 2 VU D’ICI Discussion avec Danièle, initiatrice du projet « Le Paradis sur Terre » qui accueille actuellement plus de 130 chats abandonné ou malades du côté de Couvin dans le Hainaut. Danièle a toujours consacré son temps et son cœur aux animaux malmenés. Son plus grand bonheur : photographier ces félins qui ont retrouvé la liberté.

Émission Tendances Première