Tendances Première : Transition - Une bière dynamisée - 16/05/2018

Nous avons tous connu des périodes de doutes et de remise en question avec pour corollaire, un retour plus ou moins radical à l'essentiel. Christophe Carrette juriste et ancien directeur de banque, s'est quant à lui passionné pour les techniques de redynamisation de l'eau et leurs effets scientifiquement validés. Après plusieurs années de recherche, il vient de sortir avec son associé, Tanguy Deprest, la première bière au monde brassée avec de l'eau dynamisée d'après une recette élaborée avec le concours du laboratoire des sciences et technologies brassicoles de l'UCL. Un processus loin d'être anodin qui semble déjà secouer le monde averti des connaisseurs. https://www.houblonde.com/ Avec Anne Sophie De Keyser.

Émission Tendances Première