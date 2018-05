Tendances Première : Transition - L'Ecran des Possibles - 14/05/2018

Ce projet soutenu par la Wallonie proposera bientôt aux institutions publiques, entreprises, associations, organismes culturels ou de jeunesse, écoles et collectifs, des séances de cinéma "clé sur porte" sur le développement durable et la transition, suivies de débats, d'échanges et de rencontres avec des acteurs locaux en mouvement. Tous les ingrédients nécessaires pour sensibiliser le public le plus large possible, l'inspirer et l'amener à mettre en place des projets porteurs de changement, dans un cadre professionnel, scolaire, privé ou autre. Avec Virginie Hess et Frédéric Jomaux.

Émission Tendances Première