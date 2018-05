Tendances Première : TRANSITION - Les artisans de Bossimé, une alternative à la grande...

Près de 70 ans après la création de la Ferme et 5 ans après l’ouverture du restaurant, Les Artisans de Bossimé apportent un nouveau souffle à ce lieu-dit tout en assurant la continuité des valeurs familiales. À ce titre, le développement d’un e-commerce spécialisé dans les produits locaux de qualité issus de l’agriculture se définit comme le prolongement naturel d’une philosophie centrée sur l’humain, le service et la proximité. On en parle avec Ludovic Vanackere de L’Atelier de Bossimé. https://www.artisans-de-bossime.be/

Émission Tendances Première