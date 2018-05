Tendances Première : Transition - L'art de la culture des plantes tinctoriales - 09/05/2018

Revenir à l'essentiel, retrouver l'art de la culture des plantes tinctoriales mais aussi leur extraction et leur transformation en 12 couleurs végétales à l'éclat et à la vibration si particulière, c'est en Belgique avec Anne-Sylvie Godeau, fondatrice de Lutea. Déclinées principalement en aquarelles et pigments, ces couleurs made in Belgium sont reconnues chez les plus grands commerçants de fournitures artistiques et vendus jusqu'en Australie. http://lutea.be/fr/Avec Anne Sophie Dekeyser.

Émission Tendances Première