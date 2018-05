Tendances Première : Transition - La Tournée solaire - 07/05/2018

Après la tournée minérale, c'est maintenant la tournée solaire. Le soleil arrive, non seulement avec le bon temps, mais également avec tous les ingrédients d'une bonne dose de pédagogie sur les avantages qu'on peut tirer en migrant vers le solaire et d'autres énergies vertes. Voilà pourquoi, Ingénieurs Sans Frontières et EMF Energie lancent durant tout le mois de mai la "Tournée Solaire". On en parle avec Jean Baptiste Bokoto, de EMF Energie et Benjamin Wilkin, directeur de l'Apere. https://www.tourneesolaire.com/ https://www.apere.org/

Émission Tendances Première