Tendances Première : TRANSITION - Vu d'ailleurs et vu d'ici. Avec Felice Gasperoni - 03/05/2018

VU D’AILLEURS Au Japon, surtout dans les grandes villes, il y a de plus en plus de personnes âgées seules. Heureusement, des citoyens sensibles au problème se mobilisent pour les assister. C’est le cas de Migiwa, une infirmière qui consacre sa vie à l’aide bénévole de celles et ceux qui ont encore beaucoup à donner à la société. VU D’ICI Dans le petit village de Loyers non loin de Namur, Brigitte a cofondé il y a près de 20 ans l'association "Ecoute et Réconfort". Son principe est simple : des personnes retraitées vont rendre visite à des personnes âgées seules, ou malades, ou les deux.

Émission Tendances Première