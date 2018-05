Tendances Première : TRANSITION - Yumm'eat : des ingrédients sains et naturels. Avec Anne Sophie...

Répondre à la demande croissante en produits vegans, oui, mais en gardant absolument des ingrédients sains et naturels. C'est en adaptant la recette traditionnelle familiale syrienne à base de légumes et de légumineuses que les deux jeunes entrepreneuses de Yumm'eat sont parvenues à trouver le bon dosage : celui qui allie plaisir et santé à la découverte de nouvelles saveurs. Au regard du succès de leur récente campagne de crowdfunding, les deux jeunes femmes semblent avoir réussi leur pari et développent sans cesse de nouvelles recettes à proposer pour faciliter l'accès à la nourriture vegan dans les établissements mais aussi dans nos foyers. Avec Anne Sophie De Keyser.

Émission Tendances Première