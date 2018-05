TRANSITION Une entreprise qui met en lien les entreprises et le monde associatif soit par le don de matériel (bureau, armoire, ordi,... ) soit par le don de temps (teambuilding pour venir repeindre un local, construire un abris, etc...) aux associations. C’est Human Business, www.hu-bu.be Avec Stéphanie Grosjean et Filip Van Mullem, fondateur de Hu-Bu.

Émission Tendances Première