Tendances Première : TRANSITION - Vu d'ici et vue d'ailleurs, avec Felice Gasperoni. - 26/04/2018

VU D’AILLEURS Au Mexique, l’association « Via Verde » recouvre les piliers des autoroutes urbaines de Mexico City avec de la végétation. Résultat : l’air est nettoyé de ses polluants nocifs, il est réoxygéné, et les citoyens vivent mieux car ils se sentent immergés dans la nature. Autres plus : les jardins verticaux des piliers d’autoroute sont arrosés naturellement par l’eau de pluie en hiver et par un système de récupération des eaux grises en été, et se développent sur un substrat recyclé à partir de bouteilles en plastique ! VU D’ICI La société ALIWEN est une spin-off de l’ULB qui soigne les arbres en milieu urbain. D’abord, en réalisant un diagnostic sanitaire des plantes, et des arbres en particulier, soumis à des stress environnementaux dans les villes. Puis, en injectant des nutriments directement au niveau des racines avec des mégas seringues. Avec Murielle Eyletters.

Émission Tendances Première