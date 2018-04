Tendances Première : TRANSITION - Du made in Belgium qui va révolutionner le monde ? - 25/04/2018

Il n'y en a que pour le café dans la vie. Mais quelle alternative avons-nous ? C'est en partant de ce constat que 3 jeunes entrepreneurs belges ont créé "Qiqo", une boisson chaude et naturelle à vocation énergisante grâce à son mélange de choc : guarana, mate et grenade. Des vitamines, des antioxydants et des minéraux dans des petits sachets individuels pour être sûr d'avoir le goût parfait imaginé par leurs concepteurs.

Émission Tendances Première