Tendances Première : TRANSITION - Découvrons "ville fertile" avec Margaux Joachim - 23/04/2018

Dans la région de Charleroi comme ailleurs, fleurissent les initiatives citoyennes en matière d’agriculture urbaine. C’est un signe des temps. On peut y voir autant d’actes de réappropriation d’autonomie alimentaire des territoires et surtout des villes. Afin de susciter les échanges, les idées et les rencontres s’est lancé Ville Fertile https://ville-fertile.be, une plateforme de mise en réseau permettant aux différentes initiatives de se croiser, favorisant le partage d’idées et d’expériences.

Émission Tendances Première