Tendances Première : TRANSITION - Hors des sentiers battus: Papouasie-Nouvelle-Guinée - 20/04/2018

Hors des Sentiers battus : Après deux semaines de relâche, nous retrouvons Pascale Sury et Jonathan Bradfer là où nous les avons laissés, c'est à dire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un voyage qui les a particulièrement marqués, notamment parce que le pays est l'un des pays les plus pauvres du monde et l'un des plus éloignés de notre développement. Mais pour autant, on ne manque pas d'y faire des rencontres inspirantes, comme celle de Sophie Mangai.

Émission Tendances Première