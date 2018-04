Tendances Première : TRANSITION - L'éducation au développement durable - 19/04/2018

Education au développement durable VU D'AILLEURS En Italie, il y a vraiment beaucoup d'écoles qui ont fait le pari du développement durable. Felice Gasperoni vous propose un voyage du Nord au Sud à la découverte d'une série d'écoles exemplaires (nouveaux bâtiments ou rénovations), et l'interview d'un architecte « durable » qui nous donne le contexte italien et qui nous parle notamment de matériaux naturels qui ont les mêmes performances énergétiques que les matériaux issus de la pétrochimie. Il affirme aussi que l'école se doit d'être durable, car elle doit constituer un modèle pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge. VU D'ICI Discussion avec Philippe Cappelle, fondateurs de l'ASBL « Collectif des écoles en Développement Durable », autour de l'éducation au développement durable dans les différents cycles scolaires (primaire, secondaire).

