Tendances Première : TRANSITION - Bottle Up: des bouchons à fixer sur vos bouteilles usagées -...

La gestion des déchets est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, y compris auprès des jeunes qui ne peuvent pas échapper au phénomène et c'est tant mieux. Les idées originales pullulent, comme celle de cette mini entreprise composée de 6 étudiants du Lycée Berlaymont à Waterloo. L'idée ? Proposer des bouchons à visser sur vos bouteilles en plastique usagées : pompe à savon, crèmes et lotions, liquide vaisselle...le DIY a de beaux jours devant lui ! Avec Anne Sophie De Keyser.

Émission Tendances Première