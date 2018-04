La collaboration entre entreprises, du "business autrement" Deux entreprises du BW (Axedis, entreprise de travail adapté à Limal et Be to Be Green, fourniture de bureau écologiques à Wavre) décident de partager leurs valeurs pour faire du "business autrement": https://www.businessautrement.be/. Avec Stéphanie Grosjean, journaliste.

Émission Tendances Première