Tendances Première : TRANSITION - Opération Phosphore - 11/04/2018

Les récents sacs poubelles orange donnent une nouvelle visibilité à nos déchets organiques qui représentent tout de même 200 000 tonnes par an rien qu'à Bruxelles. Pourtant tout n'est pas encore gagné et les enjeux sont aussi nombreux que les acteurs concernés. L'hyper centralisation est aujourd'hui dépassée comme en témoigne l'effervescence des projets intelligents et innovants qui émergent un peu partout, en s'adaptant chacun au système et aux besoins qui les ont vu émerger. Coordonner ces différentes propositions, leur donner une visibilité et une viabilité, telle est l'ambition de l'opération Phosphore issue d'un consortium d'acteurs emblématiques en la matière à Bruxelles. www.operation-phosphore.brussels. Simon De Muynck répond aux questions d'Anne-Sophie Dekeyser.

Émission Tendances Première