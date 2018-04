Tendances Première : TRANSITION - Le Vagafestoch' - 10/04/2018

Le Vagafestoch est un festival organisé par une ASBL formée par des étudiants de Gembloux. L'objectif ? Créer un lieu convivial et rassembleur autour de conférences, débats et réflexions sur le monde d'aujourd'hui. Persuadés qu'un autre monde est possible, plus juste et plus durable, ils mettent tout en oeuvre pour partager leur envie de changement et faire de tous des acteurs du monde de demain. Avec Stéphanie Grosjean. Invité: Valentin DERBAIX

Émission Tendances Première