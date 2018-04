Tendances Première : TRANSITION - Management et nutrithérapie - 09/04/2018

Management et nutrithérapie Pourquoi le taux de burnout et de dépressions ne cesse-t-il de croître en entreprises, alors que des formations sur la gestion du stress y sont données depuis des années ? Parce que la santé, c'est comme un puzzle, toutes les pièces, toutes les nutritions, doivent être en bon état et présentes, afin de former un ensemble cohérent. Avec l'auteure et experte en nutritions Sophie de Henau et Gaëlle Mousset, PR & Event account chez LTH Limited.

Émission Tendances Première